Мінус 100 «Шахедів»: нищівний удар по складу боєприпасів у Криму підтвердили офіційно

Успішний і нищівний удар по складу боєприпасів у Криму підтвердили офіційно. Раніше моніторингові Телеграм-канали повідомляли про те, що росіяни не дорахувалися сотні «Шахедів» внаслідок прильотів.

Жирна «бавовна» сталася 1 липня. В Криму лунали гучні вибухи. Сьогодні, 2 липня, успіх операції підтвердив Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, передають «Новини України – НСН».

Вкотре «знищені» ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника, – зіронізував Олещук, пригадавши вчорашні заяви російських пропагандистів щодо удару по аеродрому в Миргороді

За словами Миколи Олещука, 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму.

Він оприлюднив відео ТГ-каналу «Кримський вітер» і подякував підлеглим за роботу.

Нищівний удар по складу боєприпасів у Криму: відео

Зазначимо, що раніше Телеграм-канал «Досье Шпиона» повідомляв: вечірня “бавовна” 1 липня у тимчасово окупованому Криму знищила близько сотні російських дронів-камікадзе типу Shahed-136. Вони були на військовому об’єкті росіян біля мису Фіолент.

«Досье Шпиона» опублікували фото із наслідками ураження.

Зазначається, що ракети вдарили по об’єкту Чорноморського флоту РФ, розташованому в Балаклавському районі Севастополя.

“Удару завдано із застосуванням крилатих ракет невстановленого типу. Ціллю був склад із БПЛА Shahed-136/”Герань-2”, – йдеться у публікації каналу, який, ймовірно, веде співробітник однієї зі спецслужб

1 липня гучні вибухи лунали в Севастополі та прилеглих районах, повідомлялося про нібито роботу російської ППО від мису Фіолент, Караньських висот і Сапун-гори. Після вечірніх вибухів довгий час тривала пожежа в районі військової частини у Балаклаві.

Ще новини України: У Криму горів полігон, з якого Росія запускає «Шахеди» по Україні