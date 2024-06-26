У Криму горів полігон, з якого Росія запускає «Шахеди» по Україні. Пожежу зафіксували в районі мису Чауда.

Про це повідомляють журналісти “Крим Реалії” і моніторинговий Телеграм-канал «Кримський вітер», передають «Новини України – НСН».

Пожежа сталася 25 червня.

У районі мису Чауда у Криму фіксували сильне задимлення.

У Криму горів полігон, з якого Росія запускає «Шахеди» по Україні

«З траси Таврида здалеку видно дуже сильне задимлення сильної пожежі в районі мису Чауда, де розташований військовий полігон і звідки відбуваються запуски «шахедів», – повідомляв кореспондент «Крим Реалії»

Відомо, що в районі мису Чауда розташовані кілька військових об’єктів РФ, зокрема полігон. Повітряні сили України стверджують, що РФ запускає з території полігону БПЛА для ударів по Україні.

Вчорашня пожежа на мисі Чауда була на позиції військового полігону, – повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутникової зйомки

Тут уточнюють, що мітка пожежі відображається в морі поблизу берега, але так буває, тому що точність визначення координат невелика.

За даними «Кримського вітру», з2016 року Росія розмістила на мисі морський полігон своїх Повітряно-космічних сил та ангар-лабораторію 2-го випробувального центру Міноборони Росії.

З мису Чауда регулярно запускають ‘Шахеди’ материковою Україною, – стверджує моніторинговий телеграм-канал

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