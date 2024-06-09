Масштабна пожежа на Київщині: горів склад на площі 4000 м2

Масштабна пожежа на Київщині сталася цієї ночі. Горів склад у Броварському районі.

Про це повідомляють у ДСНС, передають Новини України – НСН.

Масштабна пожежа на Київщині: горів склад

9 червня о 01:19 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загоряння складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади.

На місце події було направлено чергові караули 56-ї та 21-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Бровари, і сільські пожежні команди «Зазим’є», «Погреби», «Пухівка».

По прибуттю, рятувальники встановили, що площа пожежі складає приблизно 4000 м2.

Загоряння ліквідували о 04:55.

На гасіння залучалось 29 співробітників особового складу та 9 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Масштабна пожежа у Києві – горів склад на площі 2000 квадратних метрів