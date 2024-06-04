Масштабна пожежа у Києві – горів склад на площі 2000 квадратних метрів

Масштабна пожежа у Києві сталася пізно увечері 3 червня. Горів склад.

Про це повідомляють у ДСНС, передають Новини України – НСН.

Пожежа сталася 3 червня близько 10-ї вечора на вул. Закревського у Деснянсьому районі столиці. Горіло складське приміщення.

4 червня о 01:10 – пожежу ліквідували на площі 2000 кв.м.

На місці працювало 24 одиниці техніки та 96 співробітників особового складу ДСНС.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

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