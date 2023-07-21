Міністр культури Ткаченко подав у відставку: це сталося після скандалу через 33 млн на комедію

Міністр культури Ткаченко подав у відставку, передає НСН. Про таке він заявив у своєму Телеграмі увечері 20 липня, пояснивши рішення «хвилею непорозумінь». Це сталося після скандалу через 33 млн на комедію і після звернення Зеленського.

Приніс сьогодні ввечері Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання, – написав голова Мінкульту

При цьому він заявив, що державні гроші на культурі такі ж важливі, як і на дрони для армії.

Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди – це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього. І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших, – зазначив Ткаченко

Нагадаємо, саме вчора, 20 липня, у мережі спалахнув скандал через виділення державою 33 мільйонів гривень на зйомки комедійного серіалу «СМТ Інгулець», прототипом одного з героїв якого є Поворознюк.

Зазначимо, що вчора увечері президент України Володимир Зеленський звернувся до голови уряду Дениса Шмигаля. Він попросив розглянути можливість звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це глава української держави повідомив у своєму щоденному зверненні.

За словами українського президента, наразі в Україні спостерігається недоцільне використання державних коштів, зокрема, у сфері культури.

Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Шмигалем і про інше питання, яке варто розглядати, зокрема, через призму справедливості – бюджетні видатки. У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проект, який може бути реалізований за допомогою позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за допомогою саме позабюджетних ресурсів. Це стосується різних сфер, і, зокрема, галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але нині маємо інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти, недержавні. Отже, я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проекти, які нині дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге – попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України, – заявив Володимир Зеленський

Також він звернувся до представників влади у всіх регіонах України з проханням використовувати бюджетні гроші правильно.

Окремо я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні: люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають – спочатку перемога, – наголосив Зеленський

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