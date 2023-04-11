Меморіал: вбиті росією. Микола Куземко, 21 рік, Херсонщина, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Микола Куземко

21-річний солдат Микола Куземко загинув на Херсонщині у перший день повномасштабного вторгнення російських окупантів до України, 24 лютого 2022 року. Воїн зі своїм підрозділом обороняв Антонівський міст, коли ворог обстріляв його «Градами». Від отриманих поранень боєць загинув миттєво.

Микола Куземко народився у місті Дрогобич на Львівщині. Там навчався у школі №4. Пізніше закінчив професійне училище №19. Працював різноробочим на металобазі. Микола – єдиний син у батьків, був їхньою опорою та підтримкою, допомагав по господарству. Знайомі розповідають, що хлопець був дуже чуйним, завжди приходив на допомогу тим, хто цього потребував.

У 2020-му Микола вирішив пов’язати своє життя з військом. Спочатку пішов на строкову службу, а вже за рік підписав контракт із ЗСУ. Вирушив на Схід України у складі 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Незадовго до повномасштабної війни його підрозділ прибув на полігон у Херсонській області. Звідти 24 лютого воїни вирушили обороняти від загарбників Антонівський міст.

«Микола був золотою дитиною. Перед початком повномасштабної війни він приїхав до мене на Новий рік, накупив продуктів, зробив запаси. Він завжди дбав про мене, переживав. Тоді він сказав, що приїде в травні. Цього так і не сталося», – поділилася мати загиблого Олена

Спочатку воїна поховали у братській могилі. Лише через 8 місяців після загибелі, коли Херсон звільнили, тіло бійця привезли до рідного Дрогобича, де близькі Героя змогли з ним попрощатися. Перепоховали Миколу на Полі Скорботи у рідному місті.

У захисника залишилися мати, батько та тітка з дітьми, яких він дуже любив.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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