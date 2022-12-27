Меморіал: вбиті росією. Вікторія Мокрушина, 4 роки, Луганщина, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Вікторія Мокрушина

4-річна Вікторія Мокрушина загинула в Білогорівці на Луганщині. Дівчинка разом зі своїми батьками, братом та іншими мешканцями селища ховалася від російських обстрілів у підвалі місцевої школи. 7 травня 2022 року російські військові скинули бомби на навчальний заклад. Сім’я Мокрушиних загинула. Про це повідомили сусіди, які перебували в тому підвалі, та змогли врятуватися. Загалом під завалами у Білогорівці загинуло понад 20 цивільних людей. Їхні тіла через постійні обстріли досі не вдалося витягнути рятувальникам.

Маленька Вікторія відвідувала дитячий садочок. Там робила багато аплікацій, малювала, розповідала вірші, вивчала перші букви. Дівчинка була милою, веселою і доброю дитиною, яку обожнювали батьки та старший братик Сашко. Разом зі сім’єю Вікторія любила відпочивати у місцевому лісі, а також на березі Сіверського Дінця. На фото у соціальній мережі матері Наталії її донечка багато усміхається

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/