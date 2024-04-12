Меморіал: вбиті росією. Юлія Одновол, 48 років, Полтавщина, квітень

Вбиті росією. Проста людина, мама, яка все віддавала для добробуту своїх дітей… Юлія Одновол загинула внаслідок удару окупантів по гуртожитку. Її молодший син врятувався дивом – на момент атаки він вийшов до вбиральні…

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Юлія Одновол

Юлія Одновол загинула внаслідок російського обстрілу села Супрунівка на Полтавщині. Увечері 8 квітня 2024 року російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі населеного пункту, зокрема через це зайнявся двоповерховий сімейний гуртожиток, де перебувала Юлія з рідними.

Її молодший син Сашко, наш студент, відійшов на той час до вбиральні, врятувався, – розповіла деканка факультету фізичного виховання і спорту університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Ліна Рибалко. – Старшого сина Юлії госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями. Від їхньої квартири майже нічого не залишилося

Юлії було 48 років. Вона працювала у Полтаві кранівницею. Цікавилась кондитерською справою, удома випікала різноманітні десерти. Вільний час присвячувала родині. Сама виховувала двох синів.

Проста людина, мама, що все віддавала для добробуту своїх дітей. Працелюбна. Сашко любив фізичну культуру і спорт, мама допомогла йому вступити, мотивувала, сплачувала за навчання, – додала Ліна Рибалко

У Юлії Одновол залишилися сини, сестра та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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