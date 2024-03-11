Меморіал: вбиті росією. Наталія Балахчі, 61 рік, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталія Балахчі

61-річна жителька Маріуполя Наталія Балахчі загинула 22 березня 2022 року внаслідок танкового обстрілу будинку.

Під час повномасштабного російського вторгнення Наталія залишалася у своїй квартирі у багатоповерхівці неподалік комбінату «Азовсталь». Жила одна. До підвалу спускатися не хотіла. Казала сусідам: якщо судилося загинути, то нехай це станеться у її квартирі.

22 березня 2022 року після обстрілу російським танком будинок загорівся. У надії врятуватися Наталія вистрибнула зі свого помешкання на четвертому поверсі й упала на балкон третього.

«Коли запитували, чому вона вистрибнула, Наталя відповідала, що не змогла відкрити двері. Ймовірно, їх заблокувало бетонною плитою. У її квартирі від пожежі на нижніх поверхах не було чим дихати… Підвестися з того балкону Наталія не змогла. Мабуть, отримала переломи. Приблизно пів години вона кричала, кликала на допомогу. А потім, імовірно, задихнулася або померла від отриманих травм чи больового шоку», – розповів очевидець подій, сусід Олександр Ткаченко

Наталія жила в Маріуполі. Працювала кранівницею на металургійному комбінаті. Власної сім’ї не мала.

«Сестра була асом у своїй роботі, любила її. Наталю цінували. Вона була чуйна, справедлива. Любила життя. Завжди відкрита, світла. Її поважали всі, хто знав», – розповіла сестра загиблої, Людмила «Наталія була позитивною, чесною, дуже оптимістичною», – додав сусід Олександр

Де похована Наталія – невідомо. У неї залишилася сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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