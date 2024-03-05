Меморіал: вбиті росією. Тимофій Гайдаржи, 4 місяці, Одеса, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тимофій Гайдаржи

Життя чотиримісячного Тимофія Гайдаржи відібрав російський обстріл Одеси 2 березня 2024 року. Вночі ворог влучив безпілотником по багатоквартирному будинку, де мешкав хлопчик із родиною. Він разом із мамою Анною опинився під завалами.

Старша сестричка Тимофія, Ліза, а також їхній батько Сергій під час атаки були в іншій кімнаті, їм вдалося вижити. Загалом той ворожий удар відібрав життя дванадцяти людей, з яких пʼятеро – діти.

Тимофій народився 20 жовтня 2023 року у сімʼї євангельських християн: фотографа Сергія і флористки Анни. Дідусь хлопчика – пастор Одеської Пересипської Церкви Микола Сідак.

Рідні обожнювали малюка, лагідно називали його Тімоша.

«2023 року у нас народився прекрасний синочок Тимофій – такий яскравий хлопчик, промінчик сонця для всіх нас», – сказав про сина Сергій Гайдаржи під час вечора памʼяті Анни та Тимофія

У Тимофія залишилися батько, сестричка, бабуся, дідусь, тітки, дядько та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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