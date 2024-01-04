Меморіал: вбиті росією. Людмила Шевцова, 84 роки, Київ, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Людмила Шевцова

Російський обстріл міста Києва 2 січня 2024 року відібрав життя Людмили Шевцової. Через місяць, 2 лютого, їй мало виповнитися вісімдесят пʼять.

Людмила – киянка. Науковиця. Навчалася у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Опісля працювала лаборанткою в Інституті гідробіології. У 1969-му закінчила аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію. У 1991-му – докторську. Через кілька років отримала ступінь докторки біологічних наук за спеціальністю «Гідробіологія». Багато років була завідувачкою відділу Інституту гідробіології НАН України. Професорка.

Із 2014-го Людмила Василівна працювала на кафедрі екології факультету природничих наук Києво-Могилянської Академії. Для бакалаврів викладала «Основи загальної біології», для магістрів – «Біорізноманіття» й «Екологію водних систем», для аспірантів – «Розробку дисертаційного проєкту». Була гарантом магістерської освітньо-наукової програми «Екологія й охорона навколишнього середовища».

«Неймовірна жінка, пречудова колега, мудра і дуже добра, з прекрасним почуттям гумору. Її любили і поважали колеги, обожнювали студенти! Людмило Василівно, Ви в моєму серці назавжди! Ви у наших серцях назавжди!», – написала про загиблу Ірина Гриджук «Бабуся завжди була для нас дуже світлою, доброю та щирою людиною, найкращою! Вона любила свою роботу і пишалася нею, колегами, друзями та студентами! Говорила, що завдяки їм всім їй хотілося жити! Щодня йшла з усмішкою на роботу! Ми дуже тебе любимо і ніколи не забудемо! Спочивай з миром, наша найкраща бабуся», – написала онучка Дарина Гулей

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/