Меморіал: вбиті росією. Оксана Воробйова, 53 роки, Запоріжжя, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Оксана Воробйова

29 грудня 2023 року російська ракета у Запоріжжі вбила 53-річну Оксану Воробйову.

«Дуже страшний ранок. Трагічно загинула наша вчителька, наша класна керівниця. У її будинок потрапила ворожа ракета. Тільки два дні тому ми вітали світлу і чарівну Оксану Михайлівну зі святами», – написала мама однієї з учениць Крістіна Романова

Оксана Воробйова була вчителькою молодших класів у Запорізькій гімназії №4. Її любили учні, поважали їхні батьки. Колеги пригадують її чуйною, сильною духом.

Оксана любила вироби з бісеру в українському стилі, а на свята часто одягала гердан.

«Оксана Михайлівна, перш за все, дуже мила, ніжна і добра. Найкраща вчителька. Для моєї доньки вона стала тією мудрою людиною, яка прищепила любов до знань. У школі її завжди поважали, прислухались. Цінно, що вона не просто давала знання, а вкладала всю свою любов у наших дітей», – додала Крістіна Романова «Своїми вчинками, своїм розумом вона виховала не одне покоління учнів, вміло вчила їх мудрості та відповідальності. Була дуже енергійною людиною, люблячою матір’ю. Із болем у серці визнаємо, що вже ніколи не отримаємо її підтримки, не скористаємося її мудрою порадою», – написали колеги із гімназії №4

В Оксани Воробйової залишилися син Ігор, сестра Ольга й інші рідні.

Під час повномасштабної війни син Оксани Михайлівни став на захист України.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/