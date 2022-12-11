Меморіал: вбиті росією. Юрій Квач, Енергодар, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Юрій Квач

3 березня 2022 року росіяни атакували Енергодар. На блокпосту на в’їзді до міста були бої, росіяни обстрілювали навколишні території, далі почався штурм ЗАЕС. Під час цих ворожих атак загинув співробітник атомної електростанції Юрій Квач.

Знайомі загиблого розповіли:

«Юрій їхав із села від батьків до Енергодара. Перед в’їздом до міста на блокпосту стояли окупанти і гатили по Енергодару на відстані. Юрій Квач, який їхав до міста на власній автівці, був убитий по дорозі. Потім військова техніка пройшла через блокпост і попрямувала до атомної станції, де протягом чотирьох годин обстрілювала ядерний об’єкт».

Юрій Квач працював на Запорізькій АЕС електрослюсарем. «Юрій був надзвичайно доброю людиною. Для нього не було чужої біди, він завжди намагався допомогти», – написали знайомі загиблого.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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