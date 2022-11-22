Обстріли Запорізької АЕС – в ISW розкрили мету росії і розповіли про ситуацію на фронті

Дводенні обстріли Запорізької АЕС завдали значних пошкоджень станції. Аналітики американського інституту вивчення війни розкрили мету росії

Заяви Росії про загрозу ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС спрямовані на дискредитацію України і підрив підтримки України Заходом. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє NNS

Дводенні обстріли 20 і 21 листопада завдали значних пошкоджень Запорізькій атомній електростанції. Але Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що не існує безпосередніх проблем з ядерною безпекою та безпекою, і що цілісність усіх шести ядерних реакторів і сховищ відпрацьованого та свіжого палива залишаються непорушними, незважаючи на інтенсивний обстріл.

При цьому аналітики звернули увагу, що голова російської атомної компанії «Росатом» Олексій Ліхачов попередив про ядерну катастрофу на ЗАЕС, а російські військові блогери значно розширили його заяви та закликали перевести всі українські АЕС на російську експлуатацію.

Аналітики зазначають, самі артилерійські удари навряд чи зможуть пробити захисну оболонку, що захищає кожен ядерний реактор, і натомість створюватимуть більшу загрозу для сховищ відпрацьованого ядерного палива, з яких може витікати радіоактивний матеріал і спричинити радіологічну катастрофу.

Навіщо росія здійснює обстріли Запорізької АЕС – мету назвали у ISW

«Постійне злиття радіаційних і ядерних аварій і постійне обговорення загрози катастрофи на ЗАЕС, ймовірно, є частиною ширшої російської інформаційної операції, яка має на меті підірвати підтримку України Заходом і представити російський контроль над станцією як необхідний для уникнення ядерної катастрофи, щоб консолідувати подальший оперативний та адміністративний контроль над українськими ядерними активами та змусити міжнародну спільноту хоча б опосередковано визнати російську анексію української території», – вважають в ISW.

Ключові висновки за 21 листопада:

Два дні обстрілів завдали значних пошкоджень Запорізькій атомній електростанції.

Російська влада продовжує посилювати контроль над російським інформаційним простором.

Українська розвідка повідомила, що російські спецслужби планують фальшиві атаки на критично важливу інфраструктуру Білорусі, намагаючись змусити білоруську армію вступити у війну в Україні. ISW продовжує оцінювати, що білоруські сили навряд чи вступлять у війну.

Український чиновник визнав, що українські війська проводять військову операцію на Кінбурнській косі Миколаївської області.

Відео від 18 листопада, на якому російський солдат відкриває вогонь по групі українських військовослужбовців під час капітуляції російських військ, стало каталізатором подальшого розколу між Кремлем і відомими голосами в російському інформаційному просторі.

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на сході України в умовах погіршення погодних умов.

Російські війська продовжили наземні штурми поблизу Бахмута та Авдіївки.

Російські війська продовжували проводити оборонні заходи та зводити укріплення в Херсонській області на південь від річки Дніпро, оскільки українські війська продовжували завдавати ударів по скупченням російських військ на півдні України.

Російські мобілізовані продовжують протести та дезертирують, оскільки їхні родичі продовжують публічно виступати проти питань мобілізації.

Російська окупаційна влада посилила фільтраційні заходи та включення окупованої території до складу Росії.

Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада у МАГАТЕ назвали одними з найбільш інтенсивних.

Через обстріли на ЗАЕС виведена з ладу інфраструктура для запуску енергоблоків – Енергоатом