Меморіал: вбиті росією. Вікторія Сафошина, 24 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Вікторія Сафошина

Вікторії Сафошиної не стало в Маріуполі 9 березня 2022 року. В приватний будинок її свекрухи Жанни, де вона на той час перебувала, прилетів снаряд. Обидві жінки загинули. Опісля дім загорівся. Сусіди намагалися загасити вогонь, але води не було.

24 березня 2022-го Вікторії Сафошиній мало виповнилися 25 років. Вона закінчила у Маріуполі школу №34, а згодом вивчала туристичне обслуговування у Приазовському державному технічному університеті. Працювала продавчинею. Мала сина. З його вихованням їй допомагала мама.

«Вона була молодою, сповненою оптимізму та романтики. Коли ще все життя попереду… Весела, комунікабельна. Така пташка-щебетушка», – розповіла про загиблу подруга родини Сафошиних Лариса.

Лариса була поряд, коли Вікторія та Жанна загинули.

«Того дня я тільки відійшла від будинку Жанни на Черемушках, як почався обстріл «Градами». Побігла назад, поруч вибухали будинки, все летіло та гриміло. Жах. Я кричала: «Бігом дітей в укриття!», – пригадала вона ті події

У будинку тоді був і маленький син Вікторії, її мама та сестри колишнього чоловіка.

«Ми тільки сховали дітей в погріб, як снаряд влучив у будинок. Мені пощастило, що я не потрапила під ударну хвилю. Вікторію розірвало… Жанна отримала важкі поранення, була вся в крові, непритомна, мала конвульсії», – додала Лариса

Загиблих знайшли лише вранці наступного дня.

У Вікторії Сафошиної залишилися мама, син та інші рідні

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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