Меморіал: вбиті росією. Анна Яцюк, 41 рік, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анна Яцюк

41-річна Анна Яцюк загинула 3 березня 2022 року на Київщині. Вона разом із рідними хотіла виїхати з окупованої Северинівки до Умані на Черкащину. Анна з молодшою донькою Валерією їхали в одній автівці, а її чоловік Денис із старшою Аріною – в іншій. Поблизу Мотижина машини розстріляли російські солдати. Вижити вдалося лише наймолодшій дитині.

«Донька із зятем загинули на місці. Валерію окупанти привезли у Мотижин і залишили. Сказали їй, що сестру полікують. Невідомо скільки часу Валерія ходила по Мотижину, стукала в двері, аж поки її не підібрали інші окупанти і привезли у село Копилів. Потім ми її забрали… Аріна загинула, її тіло вдалося повернути майже через рік», – розповів батько Анни Яцюк

Анна народилася в Умані. Після закінчення школи здобула вищу освіту в Києві. Там зустріла свого майбутнього чоловіка Дениса.

Анна була підприємницею у сфері торгівлі. Потім працювала менеджеркою, а опісля – керівницею відділення на підприємстві з виготовлення бетону.

«Аня була дуже веселою, доброю, чуйною, готовою прийти на допомогу. Виховувала двох донечок, була активною в батьківському комітеті. Любила подорожувати», – розповіла Оксана, подруга загиблої «Вони приїжджали до мене в гості. Лише хороше можу сказати про доньку і зятя… У мене забрали моїх дітей, найцінніше у житті. Досі я не можу оговтатися…», – сказав тато Анни

Сім’ю Яцюк поховали в Умані.

В Анни залишилися донька, батько й інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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