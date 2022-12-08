Меморіал: вбиті росією. Роман Панайоті, 39 років, Ягідне, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Роман Панайоті

39-річний Роман Панайоті загинув у Ягідному на Чернігівщині. 5 березня 2022 року його розстріляли росіяни.

«Першого березня до Ягідного зайшли російські війська, був потужний обстріл. Ми з родиною ховалися у погребі. Невдовзі прийшли росіяни, хотіли нас усіх відвести до шкільного підвалу. Ми попросили залишитися. Російські військові дозволили, але сказали не виходити з погребу. Інакше – будуть розстрілювати на місці. П’ятого березня вони знову прийшли до нас. Забрали мого чоловіка та чоловіка моєї подруги. Тоді я востаннє бачила свого Романа. Згодом дізналася, що їх обох катували і розстріляли», – розповіла дружина загиблого Дар’я Панайоті.

Роман Панайоті жив у Чернігові, був кухарем, працював мангальником у кафе та дуже любив свою справу. «З м’ясом Рома був на «ти». Ми з ним обоє кухарі. Мріяли відкрити своє маленьке сімейне кафе», – розповіла Дар’я.

27 лютого, після початку повномасштабної війни, Роман зі сім’єю виїхав із Чернігова до Ягідного – там жив дядько його дружини.

«Ми хотіли допомагати дядьку волонтерити. Він теж загинув у Ягідному – Іван Помилуйко. Роман із дядьком їздили в Чернігів за провізією (харчами, одягом)», – розповіла Дар’я Панайоті.

Дар’я каже – Роман для неї був не просто чоловіком, а й також найближчим другом.

«Рома був дуже доброю, веселою і чуйною людиною. Завжди допомагав тим, хто цього потребував. Він був моїм коханим, моїм другом, моїм життям. Дуже сумую. Рома завжди зі мною – в думках і в серці», – розповіла Дар’я.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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