Меморіал: вбиті росією. Євген Баль, 78 років, Мангуш, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Євген Баль

24 лютого 2022 року застало 78-річного Євгена Баля у селі Мелекіне неподалік Маріуполя Донецької області. Виїздити він не хотів. Донька Наталія Рум’янцева пригадала, що батько зголошувався до лав територіальної оборони, але його не взяли.

18 березня 2022 року російські військові прийшли з обшуком до оселі Євгена. Знайшли фото з українськими морпіхами, книжки. Чоловіка відвезли в селище Мангуш на Донеччині, де три дні катували, а потім відпустили. 2 квітня унаслідок тортур Євген помер.

Євген Баль понад 30 років служив на підводних човнах Північного та Тихоокеанського флотів. З 2014 року провадив активну патріотичну й волонтерську діяльності у Приазов’ї.

«Тато їздив на зустрічі з військовими, де ділився не тільки своєю творчістю, а й військовим досвідом. Часом хлопці підходили до нього й радилися, що робити з військовою кар’єрою», – розповіла донька Наталія Рум’янцева

Євген був патріотом, спілкувався українською мовою. Якось разом із дружиною перефарбував автобусну зупинку у синьо-жовтий колір. Ще під час служби в армії почав писати. Видав три книжки: «Фарватер невідомий», «Меридіани штурмана Барка» та «Хроніки пса Филимона». А перед початком повномасштабного вторгнення писав дитячі спогади. Хотів видати автобіографічну книгу…

У Євгена Баля залишилися дружина, донька й інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/