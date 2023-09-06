Меморіал: вбиті росією. Олег Гавдій, 28 років, Дніпропетровщина, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олег Гавдій

28-річний Олег Гавдій загинув у селі Шестірня на Дніпропетровщині 28 липня 2022 року. Російські військові обстріляли місцеве агропідприємство, де він працював. Чоловік мав проблеми зі слухом, тому не почув, що почався обстріл і треба ховатися. Він отримав осколкове поранення, від якого миттєво помер.

Олег Гавдій родом зі села Ганнівка Криворізького району. Навчався в школі-інтернат у селищі Інгулець. Опісля влаштувався на агропідприємство. Додатково ще працював на будівництвах, робив ремонти.

«Він і сам любив майструвати, і батькам робив ремонт. Потім, коли одружився, то й в себе теж. Олег був дуже доброю людиною, ніколи і нікого не образив, слова поганого не сказав. Із ним всі товаришували. Його загибель стала шоком для нас», – розповіла дружина рідного брата загиблого, Анна

Незадовго до того, як Олег загинув, у них із дружиною народилася донечка. Дівчинці не було й місяця, коли життя тата відібрав російський обстріл. Чоловік виховував і двох дітей дружини від попередніх стосунків, любив їх і турбувався, кажуть рідні загиблого.

Також в Олега Гавдія залишилися батьки, брат зі сім’єю й інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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