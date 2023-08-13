Меморіал: вбиті росією. Крістіна Спіцина, 21 рік, Запоріжжя, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Крістіна Спіцина

21-річна Крістіна Спіцина отримала важкі поранення 9 серпня 2023 року, коли російські військові завдали удару по Запоріжжю. 10 серпня її серце зупинилося в лікарні. Цей обстріл відібрав життя загалом трьох людей. Серед убитих була також подруга Крістіни – Світлана.

Крістіна Спіцина родом із Матвіївської громади Запорізької області. Займалася музикою: спершу співала сольно, а потім у дуеті «Similar girls» із подругою Світланою. Також дівчата були учасницями «Сover band «Gems». У дуеті вони давали концерти на підтримку ЗСУ. Крістіна писала в соцмережах: «Так хотілося б піснею підтримати наш український дух».

«Всі пам’ятають Світлану та Крістіну як натхненних та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси і пісні чула вся Україна. Вони грали на всіх наших святах та дарували заряджений і гарний настрій! Дівчата вірили в яскраве й мирне життя під українським прапором. Вірили в перемогу, наближали її власними силами», – розповіли про Крістіну й Світлану в Матвіївському сільському центрі культури та дозвілля Памʼятаю, як ти заплітала мені косички, коли не було світла, як ми з тобою сварилися, але завжди при цьому захищали одна одну та не давали ображати… Як на мій день народження ми ходили на квест, як грали в ігри…, – пригадала загиблу її сестра

У Крістіни Спіциної залишилися батьки, сестри, хлопець та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/