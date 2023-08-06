Меморіал: вбиті росією. Олег Явон, 33 роки, Чернігівщина, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олег Явон

Олегові Явону було 33 роки. Його разом із рідним братом Ігорем російські військові вбили 27 лютого 2022 року в селі Старий Биків на Чернігівщині. Того ж дня окупанти позбавили життя ще чотирьох односельців. Перед убивством усіх цих цивільних чоловіків катували.

«Ми ховалися всією родиною. А потім, коли російські війська пройшли селом, пішли до хати. Олег сказав, що вирушить на дачу – це наш старий будиночок неподалік. Там жив пес, якого син хотів погодувати і відв’язати. А ще хотів купити батькові тютюну. Молодший син Ігор спершу розмовляв із кимось по телефону, а потім чомусь пішов до брата. Вони разом поверталися додому, коли їх зустріли окупанти і забрали з собою», – пригадала матір Ольга

До останнього вона сподівалася, що сини в полоні. Односельці не сказали матері, що серед убитих 27 лютого селян були Ігор та Олег. Про це вона дізналася 4 квітня 2022 року, коли після звільнення Чернігівщини провели ексгумацію. Олегові вистрілили в пах і скроню, Ігоря – зарізали.

Олег Явон народився у Старому Бикові. Після школи вчився на зварювальника у Києві. Якийсь час був охоронцем у столиці, потім повернувся додому й працював за фахом. Згодом ремонтував автомобілі, надаючи послуги зварювання.

«Він обожнював техніку, мотоцикли. Це забирало чи не весь його час. Також разом із братом допомагали нам по господарству. Олег дуже любив тварин. Вони в мене обоє добрі та чуйні діти були. Й отак в одну мить втратити їх – це велике горе, яке неможливо пережити», – сказала матір загиблого

Олег Явон не встиг створити своєї сім’ї.

У нього залишилися батьки і молодший брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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