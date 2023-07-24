Меморіал: вбиті росією. Максим Бобровський, 25 років, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Максим Бобровський

25-річний Максим Бобровський загинув 2 березня 2022 року від авіаудару російської армії по Бородянці на Київщині. Поряд не стало також батьків хлопця.

Максим народився в Бородянці. Зростав в інтелігентній родині. Його мама Галина була лікаркою-терапевткою, а тато Марк – завучем ліцею «Універсум» і автором книги для освітян «Абетка для директора».

У Бородянці Максим закінчив школу №2. Опісля став студентом Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Закінчив бакалаврат за спеціальністю комп’ютерна інженерія. Займався спортом та любив читати. У виші Максима згадують веселим та позитивним, чуйним і доброзичливим хлопцем.

«Це була сімʼя справжніх інтелігентів, дуже хороші люди. Від них ніколи поганого слова не почуєш. Максим – добрий, розумний, чудова дитина», – сказала подруга родини Бобровських, Любов

Сім’я Бобровських мешкала в багатоповерхівці на вулиці Центральній. 2 березня 2022 року вони були в укритті дев’ятиповерхівки, коли російські військові скинули на неї бомбу. Там загинули понад два десятки людей.

Тіла Максима, Галини та Марка дістали з-під уламків у квітні 2022 року.

У Максима Бобровського залишився дядько та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/