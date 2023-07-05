Меморіал: вбиті росією. Зоряна Башкєєва, 24 роки, Краматорськ, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Зоряна Башкєєва

24-річна Зоряна Башкєєва загинула 27 червня 2023, коли російська армія вдарила по середмістю Краматорська Донецької області. Ракета ворога влучила у піцерію. Зоряна працювала там офіціанткою.

Зоряна була родом із Донеччини. Закінчила Краматорську школу №6. Далі вступила до Краматорського фахового коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Любила музику. Займалася грузинськими танцями. Дівчину пригадують хорошою, скромною, талановитою.

«Це добра та справедлива людина. Обожнювала танцювати. Із нею завжди було комфортно та легко. Вона приходила на допомогу всім», – сказала подруга і колега загиблої, Діана «Світла, порядна дівчинка! Мої співчуття рідним… Царство небесне тобі, Зоряночко!», – додала мешканка Краматорська Наталія, яка знала Зоряну Башкєєву

У Зоряни Башкєєвої залишилися мати, батько та брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/