Меморіал: вбиті росією. Сергій Гурица, 38 років, Кривий Ріг, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сергій Гурица

Проти ночі 13 червня 2023 року російська армія завдала ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Одна з ворожих ракет потрапила у житловий будинок. Спалахнула пожежа, яка зруйнувала два поверхи. 38-річний Сергій Гурица, який мешкав на першому поверсі, отримав тяжкі поранення, від яких помер у лікарні через два дні.

Сергій народився у селі Скобелеве Миколаївської області. Там навчався та працював фермером. Згодом переїхав до міста Кривий Ріг. Працював монтажником на Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті. Захоплювався їздою на мотоциклі, любив рибалити, а особливо – взимку.

Сергій жив у квартирі на першому поверсі будинку, в який 13 червня 2023 року влучила російська ракета. З палаючої п’ятиповерхівки чоловіка доправили до лікарні. Медики боролися за життя Сергія, однак травми були надто важкі – 80% опіків тіла, внутрішні опіки. О 16.50 15 червня 2023 Сергій помер.

«Він був чудовою людиною. Усміхнений, радісний – яка б не траплялася в житті ситуація… Хотів жити та радіти життю», – сказав товариш загиблого Микола Сторожко

У Сергія залишилися батьки, сестра і син.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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