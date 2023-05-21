Меморіал: вбиті росією. Валерія Пісковець, 12 років, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валерія Пісковець

12-річна Валерія Пісковець загинула у Бородянці на Київщині 2 березня 2022 року. Вранці того дня російська армія завдала авіаудару по селищу. Цей обстріл відібрав життя щонайменше 23 людей.

Сімʼя Валерії жила на вулиці Центральній, 359. 2 березня вони спершу перебували в укритті. Потім вирішили піднятися до квартири, щоби кожен міг взяти собі теплі речі. Саме в той час російське бомбардування зруйнувало підʼїзд будинку. Загинули також батько дівчинки Валерій, мама Людмила та бабуся Ольга.

Валерія Пісковець народилась та мешкала в Бородянці. Навчалася у Бородянському академічному ліцеї. Займалася гімнастикою.

«Валерія була дуже активною, спортивною дівчинкою. Гімнастика була її хобі. Друзі та рідні не можуть прийти до тями після того, що трапилося… Вона дуже хороша та мила дитина, всі її любили», – розповіла тітка загиблої Світлана Гаєвська

У Валерії залишилися тітка Світлана та дядько Віталій.

У 2022 році за трохи більш як місяць повномасштабної війни російські військові закатували, розстріляли і вбили бомбами більше 160 людей у Бородянці. Серед загиблих – вісім дітей.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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