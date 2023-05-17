Меморіал: вбиті росією. Владислав Харківський, 26 років, Бахмут, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Владислав Харківський

Старший солдат Владислав Харківський, позивний Харків, загинув 24 березня 2023 року в бою з окупантами під Бахмутом на Донеччині. У лютому захиснику виповнилося 26 років.

Владислав народився в селі Калмиківка Луганської області. Навчався в місцевій школі. Потім працював у забійному цеху. Усього в житті завжди досягав сам, був самостійним і порядним.

Коли хлопцю було 20 років, він вирішив пов’язати своє життя із армією та підписав контракт із ЗСУ. Служив у 54-й механізованій бригаді. Брав участь в АТО/ООС на Донбасі. У 2020-му отримав медаль «Захиснику Вітчизни».

Під час повномасштабної війни Владислав продовжував захищати Україну. Згодом вже воював у складі 67-ї окремої механізованої бригади (колишній ДУК «Правий Сектор»), у 1-му батальйоні «Вовки Да Вінчі». Був навідником-кулеметником.

«У планах було закінчити контракт і продовжити цивільне життя. Мріяв купити будинок і відкрити невеличкий бізнес. Потихеньку накопичував для цього кошти. Вагався з місцем проживання, бо не міг визначитись з містом. Розглядав і Запоріжжя, і Дніпро, і Харків, і центральну частину України. Хотів саме будинок, а не квартиру, щоб був затишним, з садочком. Контракт мав закінчитися у березні 2022 року, але у зв’язку із повномасштабним вторгненням російських загарбників цього не сталося. Владислав був досвідченим бійцем. Він пройшов рік пекла і навіть будучи страшенно втомленим, без відпустки продовжував воювати щоб наблизити нашу Перемогу», – розповіли у Міловській селищній військовій адміністрації «Чудовий друг, талановита людина з гарним почуттям гумору, патріот своєї країни. Справжній, чесний і справедливий чоловік!» – так описують побратими Владислава

Поховали воїна на Краснопільському цвинтарі у місті Дніпро.

У Владислава залишилися друзі та побратими.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/