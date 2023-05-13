Меморіал: вбиті росією. Наталія Ремез, 62 роки, Умань, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталія Ремез

62-річна Наталія Ремез загинула 28 квітня 2023 року в Умані на Черкащині. Вночі російська армія завдала ракетного удару по житловому будинку, де мешкала Наталія. Її квартира була на першому поверсі. Жінку засипало уламками багатоповерхівки. Ворожий обстріл цього будинку в Умані забрав життя 23 людей.

Наталія Ремез народилася в Узбекистані, де у відрядженні перебував її батько. Невдовзі родина повернулася в Україну. Більшу частину життя Наталія мешкала в Умані, понад 40 років працювала на міському елеваторі. Після виходу на пенсію продовжувала працювати на підприємстві на посаді техніка-лаборанта.

«Моя мама була найдобрішою людиною. Вона віддавала все і нічого не залишала собі. Завжди пробачала. Була дуже розумною, багато читала. Мама любила тварин. У неї жили дві собаки і ще третю – взяла на перетримку. Ця собака не знала мого сина і гавкала на нього, після цього він не захотів ночувати в бабусі. Так ми дивом залишилися живими», – розповіла донька Наталії, Катерина

За день до трагедії Катерина з мамою і сином ходили в дитячий розважальний комплекс. Наталія знімала на камеру, як її дочка з онуком стрибали на батуті.

«Ми говорили про те, що хочемо поїхати цього літа на море. Все було дуже класно….», – сказала Катерина

Наталію Ремез ідентифікували за аналізом ДНК. 30 квітня її поховали на цвинтарі в Умані.

У загиблої залишились чоловік, двоє дітей та внук.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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