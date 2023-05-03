Меморіал: вбиті росією, Іван Одайський, 1,5 р, Умань, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Іван Одайський

Півторарічний Іван Одайський загинув від російської ракети в Умані на Черкащині. Поряд загинула його 28-річна мама. 28 квітня 2023 року ворожа армія вдарила по будинку, в якому вони жили. Цей обстріл відібрав життя 23 людей.

Батька хлопчика, Романа, на момент удару не було вдома – він їздив у Миколаїв у справах. Повернувшись, чоловік впізнав загиблих рідних по залишках одягу.

Маленький Іванко народився в Умані. Зростав чудовим хлопчиком, іноді любив побешкетувати. Батьки планували віддати сина в дитсадок.

«Він жив із мамою й татом, але був дуже маминим хлопчиком. Не хотів залишатися без неї зовсім. Любив солодощі, бавився машинками», – розповіла Софія Бочарова, подруга сімʼї Одайських

Іванка та його маму поховали в її рідному селі Городецьке Паланської громади Черкаської області.

У хлопчика залишилися тато, бабуся, тітка і дядько.

Допомогти родині загиблих можна за номерами карток:

5168 7451 2647 7501 – бабуся Парфенюк Г.М.

4149 6293 4382 2078 – батько Одайський Р.О.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/