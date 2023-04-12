Меморіал: вбиті росією. Сергій Калина, 23 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сергій Калина

23-річний Сергій Калина загинув 24 березня 2022 року в дворі багатоповерхівки на проспекті Металургів у Маріуполі. Сергій готував їжу на багатті й потрапив під мінометний обстріл. Поряд загинули ще п’ять людей.

Сергій зростав у багатодітній родині, де було восьмеро дітей. Жив у Маріуполі. За фахом був водієм, автослюсарем. Коли почалася повномасштабна війна, жив окремо від родини в орендованій квартирі в Центральному районі Маріуполя.

Наприкінці лютого мама хлопця із шістьма синами переїхала з будинку в селищі Волонтерівка, що на околицях міста, до сховища на вулиці Левченка. Тоді зателефонувала старшому синові. Він просив не хвилюватися. Це була їхня остання розмова. Далі зв’язок зник.

Тим часом із квартири у Центральному районі Сергій перебрався до будинку, де жили його друзі, – на проспекті Металургів. 24 березня вони готували їжу надворі, коли почався мінометний обстріл. Поряд із Сергієм загинули Андрій Галушко, Марія Паскаль та троє сусідів.

«Сергій був дуже хорошим сином та старшим братом. Мав плани на майбутнє. Мріяв про власну родину. Він був дбайливим, добрим. Завжди про всіх піклувався. Нам його не вистачає. Ми його любимо і ніколи не забудемо!», – сказала мама

За понад рік від трагедії родині невідомо, де похований Сергій.

У нього залишилися мама та семеро братів.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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