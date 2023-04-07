Меморіал: вбиті росією. Олег Гончарук, 37 років, Луганщина, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олег Гончарук

Десантник Олег Гончарук, позивний Верба, загинув 6 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Кремінна на Луганщині. Воїну було 37 років.

Олег народився у місті Рівному. Закінчив Національний університет водного господарства та природокористування. Захоплювався футболом, був гравцем ФК «Карс». У вільний час любив рибалити. Мав багато друзів, під час зустрічей з якими любив співати пісні під гітару.

Під час повномасштабного російського вторгнення, восени 2022 року, чоловік був призваний до лав Збройних Сил України. Олег став військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обійняв посаду стрільця-санітара. Разом із побратимами виконував бойові завдання на передовій.

«На момент вторгнення РФ в Україну Олег знаходився в Польщі і мав можливість забрати туди свою вагітну дружину та маленького сина, але добровільно прийняв рішення захищати родину, країну і нас всіх. Хоч раніше і не мав досвіду військової служби! Він був надзвичайно цілеспрямованим, добрим, люблячим чоловіком і батьком, хорошою людиною! Герої не вмирають, вони продовжують захищати нас з небес! Вічна память та доземний уклін!» – розповіла Ірина, сестра дружини загиблого

Поховали воїна в селі Дерев’яне на Рівненщині, де він останні роки жив із родиною.

В Олега залишилися батьки, брат, дружина, син і донька. Дітям на момент загибелі батька було 5 років і 9 місяців відповідно.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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