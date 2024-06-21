Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передають Новини України – НСН.

Реалізуючи оперативну інформацію, прикордонники Могилів-Подільського загону вночі зупинили у прикордонні легковий автомобіль. В автівці, окрім водія, перебували двоє чоловіків призовного віку, мешканці Дніпропетровської області.

Мешканці Дніпропетровщини планували «матрацний рейс» до Молдови

Чоловіки намагалися незаконно покинути територію України, скориставшись одним із месенджерів інтернет-мережі. Відповідно до вказівок, вони дістались до одного з населених пунктів, де їх зустрів мешканець Могилів-Подільського. Після цього 30-річний водій намагався польовими дорогами доставити їх до берега Дністра та за допомогою надувного матрацу переправити до Молдови. Вартість такої подорожі становила 4500 доларів США.

До Нацполіції направлено повідомлення щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Стосовно осіб, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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