Намагався вивезти 41 ухилянта: водія зерновоза з Ізмаїла взяли під варту

Водія зерновоза з Ізмаїла взяли під варту. Він намагався вивезти за кордон одразу 41 ухилянта одним рейсом. Чоловіків призовного віку назбиралося з 12 областей.

Про це повідомляють у поліції Одеської області, передають Новини України – НСН.

Зерноперевізнику з Ізмаїла, котрий намагався вивезти за кордон 41 ухилянта, поліцейські повідомили про підозру.

Водія зерновоза з Ізмаїла взяли під варту

Суд, за клопотанням слідчих, обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про водія зерновоза із 41 нелегальним пасажиром призовного віку, які рухалися Ізмаїльським районом у бік сусідньої країни, поліцейським повідомили прикордонники.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції з’ясувала, що 21-річний житель Ізмаїла, який займається перевезенням зерна за кордон, під прикриттям своєї підприємницької діяльності намагався приховати та вивезти у вантажівці з України ухилянтів із 12-ти областей країни. Їх він за вказівкою наразі невстановленого організатора оборудки забрав з Одеси.

Втікачам така послуга коштувала від п’яти до п’ятнадцяти тисяч доларів залежно від терміновості виїзду. Сам водій за такий трансфер мав отримати винагороду в сумі однієї тисячі.

Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили в якості речових доказів вантажівку, товаро-транспортну документацію та телефони, за допомогою яких чоловіки вели домовленість про перетин кордону.

«Водія ми затримали в процесуальному порядку і під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому організованою групою з корисливих мотивів. Цей злочин карається позбавленням волі від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави», – розповів начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочину.