Масштабний ракетний удар по Україні 28 липня – багато поранених і загиблих

Масштабний ракетний удар по Україні 28 липня, у День української державності, завдала росія. Ракетні атаки почалися ще рано-вранці і тривають вдень. На жаль, маємо багато поранених і загиблих, повідомляє NNS.

Київщина

28 липня, близько п’ятої години ранку окупанти обстріляли Вишгородський район на Київщині. Мешканці столиці і околиць добре чули вибухи. Вони зазначають, що так страшно не було з лютого.

Наразі відомо про 15 постраждалих.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в Телеграм-каналі

“Залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили в лісосмузі також у Вишгородському районі. На щастя, тут ніхто не постраждав”, — написав він.

Нєбитов також наголосив, що уникнути тяжких наслідків обстрілу вдалось завдяки вчасному реагування на сигнал тривоги.

Чернігівщина

Також близько 5 години ранку противник обстріляв Чернігівщину. Тут ворог бив з РСЗВ.

По військовому об’єкту в Гончарівському було випущено близько 20 снарядів з РСЗВ. Зафіксовано 9 прильотів, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони.

Пуски були здійснені з зябрівки, з білорусі.

Є втрати в особовому складі, кількість загиблих поки не розголошуються, втрати уточнюються.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу в Медіацентрі Україна – УКРІНФОРМ 28 липня 2022 року.

Кіровоградщина

Російська армія 28 липня завдала ракетних ударів по Кропивницькому. У місті пролунало кілька вибухів. Зазначається, що вперше за весь період повномасштабної війни ракети прилетіли у сам Кропивницький.

Про ракетний удар повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

«Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом», – написав у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Згодом він повідомив «Суспільному», що через ракетний удар росіян по місту пʼятеро людей загинули, а ще 25 отримали травми. Серед поранених 12 людей — військовослужбовці і 13 — цивільні.

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