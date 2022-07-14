«Це теракт»: масштабний ракетний удар по Вінниці – багато загиблих, серед них маленька дитина

Масштабний ракетний удар по Вінниці стався вранці 14 липня під час повітряної тривоги. Багато загиблих – російські ракети влучили у цивільну інфраструктуру в центрі міста. Серед загиблих маленька дитина. Президент Зеленський вже назвав те, що сталося, терактом. А російські ЗМІ повідомляють, що «влучили пряму в ціль», передає NNS.

Масштабний ракетний удар по Вінниці – що відомо

Росія вперше обстріляла центр міста – раніше у Вінниці вона атакувала військові об’єкти,.

Вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об’єкти в центрі міста. Спочатку повідомили про двох загиблих та щонайменше 8 поранених, пізніше кількість загиблих зросла до 8.

Станом на 12:15 вже 12 загиблих (одне немовля) і близько 30 поранених. Працює 90 рятувальників.

3−4 вибухи пролунали у Вінниці близько 10:45, приблизно через півгодини після оголошення повітряної тривоги. Згодом міська та обласна влада підтвердила влучання ракет у цивільні об’єкти.

Також влада повідомляє, що чотири ракети над Вінницею вдалося збити нашій ППО.

За попередніми даними голови Національної поліції України Ігоря Клименка, російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

На місці «прильотів» виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де загорілися близько 50 автомобілів.

Зеленський підтвердив, що росія завдала ударів по центру міста і назвав це терактом

«Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них — маленька дитина. Щодня росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист», — написав президент.

На відео з місця прильотів – дитячий візочок, у якому був загиблий малюк

В ДСНС оприлюднили фото та відео наслідків удару по Вінниці.

За даними Антона Геращенка, одна з ракет влучила поблизу нового міського пологового будинку.

У ДСНС показали моторошні кадри вбитого немовля в результаті російських ударів по Вінниці.

Водночас у пропагандистських російських каналах одразу «посипалися» заяви рашистів щодо того, що буцімто «поражена военная часть в Гайсине Винницкой области». Про це написав російський журналіст-пропагандист Володимир Соловйов.

Такої відвертої і наглої брехні не витримав навіть інший пропагандист, проросійський блогер Анатолій Шарій. Він заперечив слова Соловйова, підтвердивши для своєї проросійської аудиторії підтвердив, що прокремлівські ЗМІ поширюють брехню.

«Російські джерела розповсюджують прямо зараз відео з Вінниці як відео з Гайсина. Це Вінниця! Причому центр!», – написав він.

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