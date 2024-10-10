Масована повітряна атака в ніч на 10 жовтня: багато загиблих і поранених – все, що відомо

Ворогом здійснена масована повітряна атака в ніч на 10 жовтня. Станом на 11:30 четверга вона ще триває, але вже є офіційна інформація про наслідки від Повітряних сил та багатьох ОВА. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди». На жаль, знову вбили і поранили людей. Багато руйнувань.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про наслідки атаки на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 10 жовтня 2024 року (із 19.00 09.10 по 10.00 10.10) російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад півсотні засобів повітряного нападу противника:

2 балістичні ракети Іскандер-М (район пусків – ТОТ Криму);

1 керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із повітряного простору Криму);

3 зенітні керовані ракети С-300 (із окупованої Донеччини);

62 ударні БпЛА (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях.

14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Станом на 11.00 бойова робота триває! Декілька БпЛА (імовірно ударні) – в повітряному просторі України. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні, – йдеться у повідомленні Повітряних сил

В результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині.

Масована повітряна атака в ніч на 10 жовтня: ситуація в регіонах

Одещина

9 жовтня пізно увечері російські окупанти вчергове атакували Одеський район балістичними ракетами.

Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура. Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами.

«Це вже третя атака на цивільне судно за останні чотири дні. Підступний ворог намагається зірвати роботу Українського зернового коридору, вбиваючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру. Правоохоронні органи документують черговий злочин росіян», – прокоментував голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Він також зазначав, що внаслідок ворожої атаки, загинуло шестеро людей, а кількість постраждалих становила 11 осіб, семеро з яких були у важкому стані.

Зранку 10 жовтня Олег Кіпер повідомив, що, на жаль, кількість жертв внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки зросла до 7:

«Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…». – написав вын

Дніпропетровщина

За даними Дніпро ОВА, оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 8️ «Шахедів»: 2 вночі і ще 6 – на ранок.

На жаль, не обійшлося без поранених і руйнувань. Вони зафіксовані у двох районах області.

Близько 5-ї ранку ворог атакував село у Синельниківському районі, а близько 8-ї ранку російська армія поцілила безпілотником по будинку у м. Кривий Ріг.

Через російську атаку у Кривому Розі руйнувань зазнала п’ятиповерхівка – у будівлі зруйновані дах та сходова клітина. Постраждала 82-річна жінка, її госпіталізували. Ще одному чоловіку допомогу надали на місці. На місці розгорнуто мобільний пункт поліції для прийому звернень громадян. Внаслідок вибуху на місці виникла пожежа, її ліквідували. У навколишніх будинках вибило вікна, пошкоджено автомобіль.

Поцілив ворог і по території сільгосппідприємства у Синельниківському районі. Осколкових поранень зазнав 45-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні. Внаслідок удару згорів дерев’яний склад, пошкоджень зазнала сільськогосподарська техніка, вантажний та легковий автомобіль.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Слідчі проводять огляд місць події та документують наслідки воєнних злочинів рф на Дніпропетровщині.

Миколаївщина

У ніч на 10 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».

Учора ввечері, 9 жовтня, о 22:15 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт на околицях міста Миколаїв, попередньо крилатими ракетами типу Х-59/Х-69. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає.

Вже близько 12:00 10 жовтня повідомили про удар балістики по Миколаєву. Моніторингові канали повідомляють, що ворог цілив по інфраструктурі. Наразі інформації щодо постраждалих і руйнувань ще немає.

Сумщина

В ніч на 10 жовтня над Сумщиною силами ППО було збито 12 російських безпілотників типу “Шахед”.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Завдяки професійним діям українських захисників вдалося запобігти потенційним руйнуванням та жертвам.

Черкащина

Знову ворог атакував Черкащину ударними БпЛА.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Цього разу захисники неба збили над областю два дрони. Без наслідків.

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