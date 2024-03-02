Росіяни притягли на фронт китайські машини для гольфу: як вони їх використовують

Росіяни притягли на фронт китайські машини для гольфу. Про це повідомляє аналітик відкритих даних BILD Юліан Рьопке, передає НСН. Він оприлюднив відповідне відео і розповів, як окупанти використовують цю техніку.

Російська піхота наступає на таких машинах для гольфу.

Замість традиційних броньованих бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупанти використовують гольфкари, які доставляють невеликі групи піхоти на передову. За словами Рьопке, це китайські гольфкари, придбані для цивільного використання, але які використовуються у військових цілях.

Невеликі та маневрені гольфкари важче вразити дронами-камікадзе, ніж традиційні військові машини. А ЗСУ не мають снарядів з великою площею ураження осколками, – зазначив Рьопке

Він також показав відео на підтвердження своїх слів. На ньому видно, що машина для гольфу привозить чотирьох російських бійців на передову та їде назад. За інформацією Рьопке, невдовзі усі солдати загинули.

Зазначимо, що використання росіянами багі підтверджував і заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

Є велика різниця між боями, що були в Авдіївці, і на околицях зараз. Трохи менше у росіян можливості залучати авіацію. Але при цьому, артилерія, fpv – у величезній кількості. Час від часу пробують перевозити десант зверху на танках, БМП, багі. Тобто, буває використовують техніку, як підсилення, а буває – як таксі. Під’їхали, викинули людей і тікають, щоб ми не встигли підбити, – зазначив Жорін

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