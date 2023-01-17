В Офісі Президента України прокоментували звільнення Арестовича. 17 січня політик написав відповідну заяву, передає НСН.

Звільнення позаштатного радника Офісу Президента України прокоментував прессекретар Сергій Никифоров.

В ОП прокоментували звільнення Арестовича

«Наказ про звільнення Арестовича звучить так: звільнити Олексія Арестовича від виконання обов’язків радника Офісу президента, в дужках – поза штатом», розповів Никифоров.

На запитання журналістів, яким чином можна звільнити людину, котра не входила в штат, він відповів:

«Я не готовий вдаватися в юридичні деталі, але навіть поза штатом людина була якось оформлена»

Напередодні, коментуючи ракетний удар РФ по Дніпру, Олексій Арестович заявив, що російська ракета впала на житловий будинок нібито після перехоплення українською ППО. Його слова використали російські пропагандисти та Кремль, видаючи за «офіційну позицію» України, яка нібито «визнала свою провину» у смерті цивільних. Генерал-лейтенант Микола Олещук, командувач Повітряних сил ЗСУ, був змушений особисто спростувати версію, яку висловив позаштатний радник ОП. Він пояснив, що ЗСУ не мають вогневих засобів, які могли б збивати ракети Х-22.

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