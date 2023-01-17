Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента. Про це заявив він сам, оприлюднивши фото заяви, передає НСН.

Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, у відставку, – повідомив Арестович на своїй сторінці у Фейсбуці.

Арестович написав заяву про звільнення з посади

У коментарях до свого допису він додав, що минулого разу, коли він подавав у відставку, почалася повномасштабна війна.

«Подивимось, що буде зараз», – написав Арестович.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Арестович потрапив у скандал, заявивши, що в багатоповерхівку у Дніпрі влучила не російська ракета, а збиті українською ППО її уламки.

Це викликало суспільний резонанс, а українці заявили, що Арестович підігрує російській пропаганді та методичками Кремля.

Арестович в етері російського журналіста Марка Фейгіна заявив, що нібито українські сили ППО збили ракету Х-22. Її уламки впали на під’їзд багатоповерхівки у Дніпрі та вибухнули.

Цю неправдиву заяву дуже швидко рознесли пропагандистські ЗМІ не лише на свою аудиторію, але й на західну. Зокрема пропагандисти масово поширили заяву як “зізнання” у тому, що росія не винна.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Україна не має вогневих засобів, які здатні збивати ракети Х-22. Від початку повномасштабної війни росія випустила понад 210 ракет цього типу, з них жодну не збила українська ППО. Це стосується і ракетного удару по Дніпру 14 січня.

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