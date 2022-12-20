В Міноборони прокоментували заяву Залужного про «300 танків». Для деокупації територій потрібно більше техніки, аніж названа кількість головнокомандувачем ЗСУ, передає НСН.

«Я б уточнив думку генерала Залужного, бо не всі його правильно дочитали. Він сказав, що може перемогти в цій війні в цілому, а окремо назвав цифру потреб для конкретної операції. Тому це перемога в одній конкретній операції, і так, ці цифри реалістичні разом з нашими партнерами та потужністю нашого ВПК», розповів в ефірі телемарафону міністр оборони Олексій Резніков.

В Міноборони прокоментували заяву Залужного

Для повної Перемоги та деокупації всіх територій України, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями, потрібно більше техніки та озброєння.

В одному зі своїх останніх інтерв’ю Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Силам оборони України треба 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, аби вийти на рубежі 23 лютого 2023 року.

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