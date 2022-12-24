Президент України Володимир Зеленський назвав умови, за яких може поїхати з робочим візитом за кордон, передає НСН.

Очільник держави готовий здійснювати нові візити за кордон, якщо вони матимуть стратегічне значення для перемоги України, подібно до недавнього візиту до США. Зараз у нього немає можливості їздити за кордон так часто, як до війни. Тому він використовує інші формати.

Зеленський назвав умови, за яких може поїхати за кордон

«Але якщо якийсь візит потенційно може мати таке ж важливе, стратегічне наповнення, як мій візит зараз до США, якщо від результатів візиту прямо залежатимуть наші Збройні сили, всі наші Сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство у реалізації української “Формули миру”, якщо можуть бути визначені кроки для прискорення нашої перемоги – то як виняток із загальної практики воєнного часу можуть бути мої переговори ось так, на особистому рівні», сказав Зеленський, виступаючи на Конференції послів України.

Як приклад, він навів свій недавній візит до США. Його Зеленський назвав дуже результативним – зокрема через рішення про надання Україні систем ППО, виділення допомоги Конгресом та інших стратегічних домовленостей із США.

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