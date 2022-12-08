Кадировці втекли з Запорізької АЕС перед візитом МАГАТЕ

Кадировці втекли з Запорізької АЕС через приїзд комісії з Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє ННС з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначає ЦНС, росіяни намагаються вчергове показати шоу перед комісією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), тому вивозять за межі станції її найбільш одіозних «захисників».

«Саме захистом захопленої станції в Енергодарі росіяни пояснюють присутність своїх військ та важкої техніки», – йдеться у повідомленні Центру.

Натомість на станцію прибув один з головних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов, якому поставлено завдання показати «потрібну картинку» – можливий «відступ» росіян зі станції.

Центр зауважує, що раніше, під час попередніх візитів інспекторів МАГАТЕ, росіяни навмисно обстрілювали сусідні зі станцією райони. Тому ЦНС закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його звільнення.

Також Енергоатом повідомив, що російські війська готують чергову провокацію на захопленій Запорізькій атомній електростанції. Для цього на територію об’єкту завезли РСЗВ «Град».

«Найбільш вірогідна провокація, що готується, – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками «Град» безпосередньо з майданчику ЗАЕС, користуючись «прикриттям» енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива», йдеться у повідомленні.

У ЗМІ назвали умови, за яких Росія готова вивести війська з ЗАЕС