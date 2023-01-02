ТОП-8 ключових подій ЗСУ: Валерій Залужний підбив підсумки 2022 року

2 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підбив підсумки року, назвавши ТОП-8 ключових подій ЗСУ у 2022 році, передає НСН.

«Деякі підсумки трагічного і героїчного 2022 року. Року, що назавжди змінив нас, наше сьогодення і майбутнє. Року, який увійшов у світову історію. Під іменем України та її Збройних Сил», написав Залужний на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук».

Залужний підбив підсумки 2022 року: ТОП-8 ключових подій

Сил оборони України звільнили 40% окупованих територій

Сил оборони України звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від усіх окупованих Росією територій. Головнокомандувач ЗСУ додав, що звільнення правобережної частини Херсонщини довело загальну площу деокупованих територій майже до 40 тис. кв.км.

«На сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3 тис. 786 км, у т.ч. активна лінія фронту з агресором складає 1 тис. 500 км», відзначив Залужний.

ЗСУ знищили понад 100 тисяч особового складу противника

Протягом 2022 року ЗСУ знищили понад 100 тисяч особового складу, 3 тисячі танків, 6 тисяч бронемашин, 2 тисячі артсистем, 420 РСЗВ, близько 300 літаків та 270 гвинтокрилів ворога. З початку бойових дій угруповання ЗСУ знищили 1893 повітряні цілі ворога.

Підготовлено понад 20 тисяч українських військовослужбовців

Завдяки державам-партнерам підготовлено впродовж 2022 року понад 20 тис. українських військовослужбовців. Підготовка складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться на території 17 європейських країн.

Евакуйовано понад 600 тисяч цивільних громадян

З районів ведення бойових дій евакуйовано понад 600 тисяч цивільних громадян. Окрім того, з метою забезпечення цивільного населення засобами першої необхідності, здійснено понад 2 млн гуманітарних вантажів. З них 1,7 млн тонн – продовольчі набори, 362 тис. тонн – засоби гігієни та побутові товари.

Україна отримала від країн-партнерів потрібну зброю

Впродовж року Україна отримала від країн-партнерів потрібну зброю.

«Ми дуже вдячні за підтримку та допомогу, що вже суттєво впливає на хід бойових дій. Водночас надалі потребуємо подальшого нарощування обсягів та номенклатури міжнародної технічної допомоги», додав Залужний.

Понад тисячу поранених воїнів направили на лікування за кордон

Понад тисячу важкопоранених військовослужбовців було направлено на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США й Ізраїлю. Водночас військові медики працюючи у надскладних умовах роблять все можливе, аби зберегти та врятувати якомога більше життів українським захисникам.

Очищення територій України від вибухонебезпечних предметів

Впродовж року очищено від вибухонебезпечних предметів: територій місцевості – 1 тис. 346,22 гектара, лісових масивів – 21,18 гектара, ліній електропередач – 134,66 км, газопроводів – 39 км, доріг – 182,1 км, будівель – 165,2 тис. м кв., та знищено – 41,8 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів.

Вручено майже 29 тисяч нагород

Протягом року було вручено нагороди майже 29 тисячам військових, зокрема звання «Герої України» присвоєно 160 військовослужбовцям. За відмінне виконання поставлених завдань відзнаки «За мужність і відвагу» звання отримали 44 військові частини, бойові прапори вручені 59 бригадам і 2 окремим батальйонам.

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