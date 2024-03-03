На яку роботу заборонено брати неповнолітніх в Україні: список

На яку роботу заборонено брати неповнолітніх в Україні, розповіли у Державній службі праці. Повідомляє НСН.

Багато підлітків влаштовуються на роботу під час канікул або знаходять підробіток. Але неповнолітніх працівників заборонено залучати до широкого переліку діяльності.

Мова йде про важку роботу, а також діяльність, що характеризується шкідливими чи небезпечними умовами праці. Плюс заборонено вимагати від неповнолітніх співробітників піднімати або переміщувати речі масою понад встановлені граничні норми.

Відповідний перелік затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 № 46. Осіб до 18 років не беруть на такі професії, як:

водій автомобіля

водолаз

газозварник

оператор заправних станцій

прибиральник службових приміщень

продавець вина, спирту і лікеро-горілчаної продукції

робітник, зайнятий на висоті.

При цьому, якщо підліток хоче пройти професійне навчання, то прийом допускається лише за умови досягнення ним 18-річного віку на момент закінчення здобуття освіти.

На яку роботу заборонено брати неповнолітніх в Україні

Практиканти, які зараховані у професійно-технічні заклади, можуть перебувати на виробництві чи брати участь у виконанні робіт з переліку тільки 4 години на день.Також забороняється призначати підлітків на роботи, які пов’язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей.

Робота підлітків з вантажами не повинна становити понад 1/3 робочого часу. Також заборонено залучати неповнолітніх у нічний час і вихідні навіть за згодою батьків.

При прийомі на роботу неповнолітніх необхідно дотримуватися ряду вимог:

трудовий договір необхідно укладати лише у письмовій формі

у працівника повинні бути відсутні медичні протипоказання – необхідно надати довідку

щорічне проведення медичного обстеження до досягнення 21 року

спеціальний облік із зазначенням дати народження

До настання 18 років осіб потрібно допускати виключно до легких завдань, які не несуть загрозу життю і здоров’ю та не перешкоджають навчанню в школі.