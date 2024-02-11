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Війна

Схуд на 38 кілограм: як виглядає захисник України після російського полону

Журналіст
як виглядає захисник України після російського полону

Як виглядає захисник України Володимир Цема-Бурсов після 20 місяців російського полону, розповіли на сайті «Свої.City». Зараз він лікується в одному з медзакладів  Полтавщини, передає НСН.

До початку великої війни Володимир Цема-Бурсов жив у Маріуполі разом з дружиною та маленькою донькою. Він є військовослужбовцем 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Чоловік має зріст 191 см. До війни він важив 95 кг. А у квітні 2022 року з металургійного комбінату імені Ілліча він потрапив у російський полон.

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Як розповів Володимир, 24 лютого 2022 року він заступив на чергування на КПП у військовій частині А0989 у Маріуполі. А згодом їх розмістили неподалік від школи, в одній з адмінбудівель металургійного комбінату Ілліча.

Як виглядає захисник України після російського полону

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Військового утримували на тимчасово окупованій Луганщині, також він пережив тортури в Оленівці. Там росіяни били та знущалися з полонених. Коли чоловік повернувся в Україну, він навіть не одразу усвідомив, що відбулося. Зараз він оговтується від полону.

«Зараз я на лікуванні в одному з медзакладів на Полтавщині. Стан мого здоров’я набагато гірший, ніж я очікував. У мене, як то кажуть, «цілий букет» хвороб, серед яких хронічний гастрит на стадії загострення, неалкогольна жирова хвороба печінки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) – хвороба травної системи людини, хронічний простатит на стадії ремісії тощо», сказав військовий.

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