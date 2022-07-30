“Ви самі будете страчені”: полк “Азов” звернувся до Путіна

Полк “Азов” звернувся до Путіна. Бійці звернулися до президента країни агресора після масового вбивств військових в Оленівці.

За офіційною заявою тимчасового виконувача обов’язків командира полку “Азов” майора Микити Надточія, бійці полку розцінюють масове вбивство українських військовополонених 29 липня 2022 року в селі Оленівка як акт публічної страти. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Цензор.НЕТ”.

“Ми розцінюємо напад на Оленівку як акт публічної страти. Вони звикли до того, що навіть за відкриті порушення законів, звичаїв і правил війни їх ніхто не притягне до відповідальності”, зазначив Надточій.

За його словами, військові вже з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу українських військовополонених:

“Ми вже маємо попередню інформацію, але поки що не готові озвучувати деталі”, додав захисник.

Він запевнив, що українці знайдуть зловмисників, де б вони не були – на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах:

“Україна як держава забезпечить справедливе покарання”.

Майор нагадав, що 24 години росіяни брехали про трагедію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства.

“Я хочу нагадати Путіну, який несе особисту відповідальність за цей воєнний злочин. Ви самі будете страчені. Разом із вашими шакалами й посольствами. Все як ви любити – з усіма довідками та печатками. За рішенням Міжнародного трибуналу. Варварська фальшива імперія буде знищена”, запевнив Надточій.

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