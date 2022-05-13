Росія програє війну – терорист Ігор Гіркин звернувся до путіна(відео)

Терорист Ігор Гіркин у одному з нових відеозвернень заявив, що росія програє війну і попросив путіна показати йому того, завдяки кому це станеться, передає NNS.

Колишній ватажок бойовиків так званої “ДНР” Ігор Гіркин (Стрєлков) впав в істерику через повний провал російської армії в Україні. З цього приводу він звернувся до російського диктатора Володимира Путіна.

У відеозверненні, яке з’явилося в мережі, терорист констатував, що РФ провалила бліц-криг в Україні та попросив путіна показати голову того, через кого Росія зазнала краху.

“Блискавична війна”, за словами Гіркіна, не вийшла тому, що Путіну давали неправдиві дані про реальний стан справ в Україні.

“Покажіть голову того, хто дав вам абсолютно хибну інформацію про ситуацію в Україні, завдяки якій ви прос*али золоті дні, коли міг бути здійснений бліц-криг. Його ви не зробили саме тому, що у вас хибне уявлення про оперативну обстановку в Україні. Голову покажіть! Одну хоча б. Ось із цього треба починати, з кадрів. Не почнете – війну буде програно”, – сказав терорист.

Він припустив, що декого із керівництва країни такий розклад влаштує і звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу у недбалості.