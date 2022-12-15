Як не підхопити вірус у натовпі взимку – поради МОЗ

Українцям розповіли, як не підхопити вірус у натовпі взимку. Корисні поради надали у МОЗ, передає НСН.

Зазвичай взимку зростає рівень захворюваності на ГРВІ та інші віруси. Досить швидко вони поширюються у натовпі. Через війну, для багатьох українців проблеми пов’язані з сезонними захворюваннями відійшли на другий план. Але зараз багато громадян нашої країни знаходяться у центрах для біженців, де є ризик підхопити вірусне захворювання.

Як не підхопити вірус у натовпі взимку

Щоб не «підчепити» захворювання, слід дотримуватися деяких правил.

Не торкайтеся обличчя зайвий раз

Торкаючись обличчя, ви можете занести бактерії з рук до слизових оболонок носа, рота або очей. Це може призвести до захворювання цих органів.

Завжди мийте руки перед прийомом їжі

Якщо не маєте змоги помити руки, то використайте антисептик. Його корисно мати вдома, на випадок відключення води. Таким чином ви все одно зможете дотримуватися правил гігієни.

Коли чхаєте або кашляєте, прикривайте рот

Коли чхаєте або кашляєте, прикривайте рот ліктем або серветкою. Таким чином ви зможете запобігти поширенню мікробів зі слини в повітрі. Після цього відразу викиньте серветку, а руки помийте.

Не вживайте прострочені продукти

Не вживайте продукти із простроченим терміном придатності та ті, що мають підозрілий запах або вигляд. Особливо будьте обережними з м’ясом, яйцями, непастеризованим молоком, погано помитими фруктами та овочами. Ці продукти найшвидше псуються під час відключення світла.

В якому випадку, треба звертатися до лікаря

Якщо помітили в себе або в когось із вашого оточення симптоми будь-якої інфекції, зверніться до лікаря за діагнозом і фаховим лікуванням.

Джерело – МОЗ

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