Як одягатися, щоб не змерзнути взимку – поради від МОЗ

Українцям розповіли, як треба одягатися, щоб не змерзнути взимку. Корисні поради надали у Міністерстві охорони здоров’я, передає НСН.

Взимку під час війни, коли країна живе з віяловими відключеннями, важливо знати, як можна зігріти своє тіло та не захворіти.

Як одягатися, щоб не змерзнути взимку

Багатошаровість

Декілька шарів одягу не тільки зігрівають, а й рятують від перегріву. Ближче до тіла найкраще одягати спідню білизну, шкарпетки з натуральних (бавовняних) тканин й термобілизну. За відсутності останньої можна одягти футболку з колготки або підштанці. Потім слід одягнути теплий та вільний одяг. Чим більше на вас буде шарів одягу, тим легше утримати тепло, оскільки між різними шарами одягу утворюється прошарок із повітря. Крім багатошаровості важливо, щоб одяг був просторим і не сковував рухів

Зручне та тепле взуття

Взимку ваше взуття повинно бути за розміром. Дуже важливо носити зручне зимове взуття з хутряною підкладкою та на стійкій підошві. Якщо воно буде тісним й перешкоджатиме нормальному кровообігу, то ваші ноги швидко втрачатимуть тепло.

Не рекомендується носити вкорочені штани

Найбільше тепла виходить через відкриті ділянки тіла (зап’ястя та шию). Тому не рекомендується носити вкорочені штани та занижені шкарпетки, Якщо у вас будуть відкриті зап’ястя та неприкрита шия, то Ви можете замерзнути навіть у теплій куртці

Одягайте шапки

Взимку обов’язково оберігайте голову від холодних температур та вітру.Якщо ви багато рухаєтесь, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше, ніж змерзнути.

Як не треба зігріватися взимку

За допомогою алкоголю;

Алкоголь шкідливий у будь-яку пору року, особливо взимку. Вживання спиртного на морозі або в холод створює ілюзію тепла й водночас призводить до величезної його втрати.

Металеві прикраси

Взимку металеві прикраси швидко охолоджуються. А під час контакту зі шкірою можуть призвести до її обмороження. Наприклад, каблучки уповільнюють рух крові в пальцях, вони швидше замерзають. Також переохолодженню сприяють металеві сережки у вухах.

Якщо ви відчуваєте, що шкіра замерзла і почала поколювати, свербіти, то вам потрібно терміново шукати тепле місце. В жодному разі не розтирайте замерзлу шкіру, особливо снігом.

Джерело – МОЗ

Як зігрітися за відсутності тепла та світла – практичні поради