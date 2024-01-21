Почалися зловживання: чому повернули відключення світла за борги, пояснив Герман Галущенко

Чому повернули відключення світла за борги, пояснив Герман Галущенко. Тому що люди перестали платити за електроенергію.

Про це пише сайт «Уніан», передає НСН

«Ми давно дивилися на ситуацію. Дійсно, з початком великої агресії ми одразу ухвалили рішення, яке забезпечило не відключення споживачів. Але зараз ми побачили, що, на жаль, почалися зловживання цим мораторієм», сказав Герман Галущенко

У регіонах, які далекі від фронту, перестали платити за електроенергію, користуючись цим мораторієм. Але він наголосив, що скасування цієї заборони – не про масові відключення споживачів.

Чому повернули відключення світла за борги, пояснив Герман Галущенко

«Тому я вважаю, що це важливий крок з точки зору встановлення справедливості. Це не означає, що всіх почнуть масово відключати, бо я і такі теж меседжі читав. Але мова про те, що має бути справедливість. Ну це несправедливо, коли люди які живуть в регіонах що наближені до бойових дій, платять, а люди які живуть в регіонах віддалених, не платять», додав міністр

За його словами, сума боргу за світло сягає мільярдів гривень. Тільки на Київщині – близько 2 млрд гривень, а у Чернівецькій області – понад 1 млрд гривень.