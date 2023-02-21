Великий піст 2023: що можна і не можна їсти

Великий піст у християн вважається найголовнішим і багато хто намагається його дотримуватися. Триває він 7 тижнів і закінчується напередодні Великодня, передає НСН.
Великий піст 2023: дати
У католиків піст починається 22 лютого і закінчується 8 квітня. Великдень християни західного обряду відзначатимуть 9 квітня. У православних та греко-католиків Великий піст розпочнеться пізніше, 27 лютого та закінчиться 15 квітня. 16 квітня відзначатиметься Великдень.
Кожний тиждень має свій зміст, найсуворіші – перший тиждень посту та сьомий. У ці періоди піст більш суворий і багато віруючих відмовляються від їжі майже повністю.
Великий піст 2023: що заборонено
У дні посту християни багато моляться і дотримуються обмежень. У такі дні прийнято частіше відвідувати церкву – окрім неділі храми відвідують також і у будні. Хто не має можливості відвідувати церкву – моляться вдома, щодня.
Під час Великого посту християни приділяють більше часу для читання Біблії, намагаються робити більше добрих справ. Вважається, що під час посту люди долучаються до духовного і згадують про поневіряння Ісуса в пустелі, коли він відмовлявся від їжі, щоб наблизитися до Бога.
Під забороною в піст будь-які галасливі веселощі, сварки, весілля, вечірки, лихослів’я, шкідливі звички, вживання алкогольних напоїв. Деякі християни дотримуються інших суворих заборон – на інтимну близькість.
Великий піст: що можна і не можна їсти
У Чистий понеділок (перший день посту) та Велику п’ятницю (напередодні Великодня) – п’ють лише воду. В інші дні харчування йде за суворим графіком:
- Понеділок, середа, п’ятниця – сухої їжі. Можна пити воду та компот, їсти хліб, фрукти та овочі, які термічно не оброблені.
- Вівторок, четвер – дозволена гаряча їжа, без олії, хліб, овочі та фрукти, горіхи.
- У суботу та неділю в гарячу їжу можна додавати олію.
Під суворою забороною майже всі продукти тваринного походження:
- М’ясо;
- Риба та морепродукти;
- Яйця;
- Молоко та молочні продукти.
Є дні, коли можна зробити винятки для їжі: Благовіщення, Вербна неділя, субота Лазаря. У ці дні можна додати до раціону рибу, олію. А що можна їсти в пост
- Овочі;
- Фрукти;
- Сухофрукти;
- Горіхи;
- Соління (квашена капуста, солоні та мариновані овочі);
- Сухарі;
- Сушіння;
- Гриби;
- Чай;
- Хліб;
- Кисіль;
- Каші на воді
Великий піст: хто його може не дотримуватися
Обмеження в їжі можуть негативно вплинути на здоров’я багатьох людей. Тому є ті, кому дозволено не поститися:
- Люди похилого віку;
- Люди з хронічними захворюваннями;
- Тим, хто хворіє, нещодавно хворів і зараз відновлюється;
- Маленьким дітям;
- Вагітним і жінкам, що годують;
- Людям, які зайняті важкою фізичною працею.
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