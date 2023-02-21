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Великий піст 2023: що можна і не можна їсти

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Великий піст

Великий піст у християн вважається найголовнішим і багато хто намагається його дотримуватися. Триває він 7 тижнів і закінчується напередодні Великодня, передає НСН.

Великий піст 2023: дати

У католиків піст починається 22 лютого і закінчується 8 квітня. Великдень християни західного обряду відзначатимуть 9 квітня. У православних та греко-католиків Великий піст розпочнеться пізніше, 27 лютого та закінчиться 15 квітня. 16 квітня відзначатиметься Великдень.

Великий піст

Кожний тиждень має свій зміст, найсуворіші – перший тиждень посту та сьомий. У ці періоди піст більш суворий і багато віруючих відмовляються від їжі майже повністю.

Великий піст 2023: що заборонено

У дні посту християни багато моляться і дотримуються обмежень. У такі дні прийнято частіше відвідувати церкву – окрім неділі храми відвідують також і у будні. Хто не має можливості відвідувати церкву – моляться вдома, щодня.

Під час Великого посту християни приділяють більше часу для читання Біблії, намагаються робити більше добрих справ. Вважається, що під час посту люди долучаються до духовного і згадують про поневіряння Ісуса в пустелі, коли він відмовлявся від їжі, щоб наблизитися до Бога.

Великий піст

Під забороною в піст будь-які галасливі веселощі, сварки, весілля, вечірки, лихослів’я, шкідливі звички, вживання алкогольних напоїв. Деякі християни дотримуються інших суворих заборон – на інтимну близькість.

Великий піст: що можна і не можна їсти

У Чистий понеділок (перший день посту) та Велику п’ятницю (напередодні Великодня) – п’ють лише воду. В інші дні харчування йде за суворим графіком:

  1. Понеділок, середа, п’ятниця – сухої їжі. Можна пити воду та компот, їсти хліб, фрукти та овочі, які термічно не оброблені.
  2. Вівторок, четвер – дозволена гаряча їжа, без олії, хліб, овочі та фрукти, горіхи.
  3. У суботу та неділю в гарячу їжу можна додавати олію.

Під суворою забороною майже всі продукти тваринного походження:

  • М’ясо;
  • Риба та морепродукти;
  • Яйця;
  • Молоко та молочні продукти.

Великий піст

Є дні, коли можна зробити винятки для їжі: Благовіщення, Вербна неділя, субота Лазаря. У ці дні можна додати до раціону рибу, олію. А що можна їсти в пост

  1. Овочі;
  2. Фрукти;
  3. Сухофрукти;
  4. Горіхи;
  5. Соління (квашена капуста, солоні та мариновані овочі);
  6. Сухарі;
  7. Сушіння;
  8. Гриби;
  9. Чай;
  10. Хліб;
  11. Кисіль;
  12. Каші на воді

Великий піст: хто його може не дотримуватися

Обмеження в їжі можуть негативно вплинути на здоров’я багатьох людей. Тому є ті, кому дозволено не поститися:

  • Люди похилого віку;
  • Люди з хронічними захворюваннями;
  • Тим, хто хворіє, нещодавно хворів і зараз відновлюється;
  • Маленьким дітям;
  • Вагітним і жінкам, що годують;
  • Людям, які зайняті важкою фізичною працею.

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