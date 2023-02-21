Великий піст 2023: що можна і не можна їсти

Великий піст у християн вважається найголовнішим і багато хто намагається його дотримуватися. Триває він 7 тижнів і закінчується напередодні Великодня, передає НСН.

Великий піст 2023: дати

У католиків піст починається 22 лютого і закінчується 8 квітня. Великдень християни західного обряду відзначатимуть 9 квітня. У православних та греко-католиків Великий піст розпочнеться пізніше, 27 лютого та закінчиться 15 квітня. 16 квітня відзначатиметься Великдень.

Кожний тиждень має свій зміст, найсуворіші – перший тиждень посту та сьомий. У ці періоди піст більш суворий і багато віруючих відмовляються від їжі майже повністю.

Великий піст 2023: що заборонено

У дні посту християни багато моляться і дотримуються обмежень. У такі дні прийнято частіше відвідувати церкву – окрім неділі храми відвідують також і у будні. Хто не має можливості відвідувати церкву – моляться вдома, щодня.

Під час Великого посту християни приділяють більше часу для читання Біблії, намагаються робити більше добрих справ. Вважається, що під час посту люди долучаються до духовного і згадують про поневіряння Ісуса в пустелі, коли він відмовлявся від їжі, щоб наблизитися до Бога.

Під забороною в піст будь-які галасливі веселощі, сварки, весілля, вечірки, лихослів’я, шкідливі звички, вживання алкогольних напоїв. Деякі християни дотримуються інших суворих заборон – на інтимну близькість.

Великий піст: що можна і не можна їсти

У Чистий понеділок (перший день посту) та Велику п’ятницю (напередодні Великодня) – п’ють лише воду. В інші дні харчування йде за суворим графіком:

Понеділок, середа, п’ятниця – сухої їжі. Можна пити воду та компот, їсти хліб, фрукти та овочі, які термічно не оброблені. Вівторок, четвер – дозволена гаряча їжа, без олії, хліб, овочі та фрукти, горіхи. У суботу та неділю в гарячу їжу можна додавати олію.

Під суворою забороною майже всі продукти тваринного походження:

М’ясо;

Риба та морепродукти;

Яйця;

Молоко та молочні продукти.

Є дні, коли можна зробити винятки для їжі: Благовіщення, Вербна неділя, субота Лазаря. У ці дні можна додати до раціону рибу, олію. А що можна їсти в пост

Овочі; Фрукти; Сухофрукти; Горіхи; Соління (квашена капуста, солоні та мариновані овочі); Сухарі; Сушіння; Гриби; Чай; Хліб; Кисіль; Каші на воді

Великий піст: хто його може не дотримуватися

Обмеження в їжі можуть негативно вплинути на здоров’я багатьох людей. Тому є ті, кому дозволено не поститися:

Люди похилого віку;

Люди з хронічними захворюваннями;

Тим, хто хворіє, нещодавно хворів і зараз відновлюється;

Маленьким дітям;

Вагітним і жінкам, що годують;

Людям, які зайняті важкою фізичною працею.

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